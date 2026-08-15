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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

7 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.. وتصعيد عسكري متواصل

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا، وصف بأنه ربما يكون غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، مع تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على عدد من المناطق في الجنوب اللبناني، وسط سقوط شهداء ومصابين.

وقال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الجنوب اللبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب، موضحًا أن القصف تركز بشكل خاص في قضاء النبطية.

غارات إسرائيلية على عدة مناطق

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق، من بينها بلدة أنصار، بالإضافة إلى بلدة النبطية الفوقا ومدينة النبطية ومرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن الغارات طالت مناطق سكنية في بلدة أنصار، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا، ما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة داخل المنزل.

استهداف مناطق سكنية في الجنوب اللبناني

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الغارات استهدفت أيضًا عدة مناطق في البلدات التي شهدت عودة للنازحين على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عقب وقف إطلاق النار.

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع استمرار وجود المدنيين في هذه المناطق، التي عاد إليها النازحون خلال الفترة الماضية.

7 شهداء والحصيلة مرشحة للارتفاع

وشدد أحمد سنجاب على أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 7 شهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين، لافتًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن فرق الإغاثة تواصل العمل للوصول إلى بعض المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للتعامل مع تداعيات الغارات وحصر أعداد الضحايا والمصابين.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن جنوب لبنان يشهد تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا، وربما غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، مع استمرار الغارات على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني.

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