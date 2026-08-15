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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل7 أشخاص وإصابة 3 أخرون في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار بـ لبنان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قتل 7 أشخاص وأصيب 3 أخرين، في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، بحسب  "سكاي نيوز عربية" صباح اليوم السبت.


وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف البلدة، مما أدى إلى تدميره.
وأوضحت أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفيات النبطية القريبة.

و من جانبها، ذكرت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية لا تزال تعمل على إزالة ما تبقى من مقومات الحياة في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، حيث أقدمت فجر السبت على نسف عدد من المنازل في المدينة".

كما "أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوا"، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قبيل منتصف الليل على حي المشاع في بلدة المنصوري.

و تستمر إسرائيل في هدم المباني في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة لها جنوبي لبنان.
 

غارة إسرائيلية بلدة أنصار لبنان فرق الإسعاف رفع الأنقاض مستشفيات النبطية

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