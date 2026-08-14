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النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

الضحية
الضحية
رامي المهدي

قررت النيابة العامة حبس مهندس لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.


وعلى الفور، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الواقعة، وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث أُجريت المعاينة اللازمة، وضُبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، وسلاح أبيض، وحقيبة تحوي عددًا من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وضبطت آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة.

Dark Web

وباستجواب المتهم، أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، على إثر خلافات أسرية بينه وبين مطلقته؛ إذ حدد موعدًا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملًا السلاح الناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم أعيرة نارية قاصدًا قتلهم. كما أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم  (Dark Web)مقابل مبلغ مالي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة، ومن بينهم ستة كانوا موجودين بالشقة محل الواقعة، فضلًا عن مطلقته وزوجة أحد المجني عليهم، اللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذي كان موجودًا بشقة أخرى، وقد جاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف المتهم. كما قدمت إحدى الشاهدات اللاتي كن بمحل الواقعة تسجيلًا صوتيًا تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وقد أقر المتهم بصحته.

كما ثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبة حضور المتهم إلى محل الواقعة وبحوزته الحقيبة المضبوطة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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