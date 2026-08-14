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في ثاني ودياته بمعسكر المغرب.. المصري يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثية نظيفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ثاني ودياته بمعسكر المغرب.. المصري يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثية نظيفة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الكوكب المراكشي- أحد أندية الدوري الممتاز المغربي- بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد مراكش، وذلك في ثاني وديات أبناء بورسعيد خلال معسكرهم المغلق المقام حاليًا بمدينة مراكش المغربية، والذي يستمر حتى بعد غدٍ الأحد، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

أهداف المباراة

جاءت أهداف المباراة جميعًا في الشوط الأول، حيث استهل كريم بامبو أهداف النسور الخُضر بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية، وأضاف محمد هاشم الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة الثالثة والعشرين، واختتم منذر طمين أهداف المباراة بهدف جميل في الدقيقة الحادية والأربعين بعد انفراد من منتصف الملعب.
 

المباراة قوية وحماسية

جاءت المباراة قوية وحماسية منذ البداية إلى النهاية وشهدت سيطرة شبه مستمرة من المصري على مجريات المباراة وجاءت الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة لتشهد توترًا بين اللاعبين ليسفر في النهاية عن تلقي عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن للبطاقة الحمراء ليستكمل المصري المباراة بـ 9 لاعبين حتى أطلق الحكم صافرته معلنا فوز المصري بثلاثية نظيفة.

تشكيل المصري

مثل فريق المصري في الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، عميد صوافطة، محمد هاشم، مصطفى العش، محمد شكري لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ياسين الملاح، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي كريم بامبو، مصطفى زيدان، أحمد شرف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.
 

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني دفع الكابتن عماد النحاس بكل من عصام ثروت وباهر المحمدي وعبد الله الزياني ومصطفى أبو الخير ومحمد الشامي وعبد الرحيم دغموم وصلاح محسن، بدلا من محمود حمدي وعميد صوافطة وياسين الملاح ومصطفى زيدان وأحمد شرف وكريم بامبو ومنذر طمين.

النادي المصري المصري فريق الكوكب المراكشي الكوكب المراكشي المباراة الودية ستاد مراكش بورسعيد

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