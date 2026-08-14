قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أسري يحذر الآباء: الحرية المطلقة للأبناء قد تضعهم أمام مخاطر حقيقية

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
محمد البدوي

حذر أسامة جلال، خبير العلاقات الإنسانية والأسرية، من ترك الأبناء دون متابعة أو توجيه تحت شعار منحهم الحرية، مؤكدًا أن دور الأسرة لا يقتصر على إعطاء الأبناء مساحة للاستقلال؛ وإنما يشمل أيضًا حمايتهم والاطمئنان على سلامتهم.

غياب كامل للمتابعة

وأوضح جلال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الحرية عندما تتحول إلى غياب كامل للمتابعة؛ قد تترك الأبناء أمام مخاطر لا يستطيعون دائمًا التعامل معها بمفردهم، خاصة في بعض المراحل العمرية.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أتاح للأسر وسائل حديثة يمكن الاستفادة منها في متابعة الأبناء والاطمئنان عليهم، ومن بينها تطبيقات تحديد الموقع، موضحًا أن استخدامها في حد ذاته لا يعني التجسس أو انتهاك الخصوصية.

وأكد خبير العلاقات الأسرية، أن الفيصل الحقيقي هو الهدف من المتابعة وطريقة استخدامها، موضحًا أن استخدام التكنولوجيا للتأكد من سلامة الابن عند الحاجة يختلف عن مراقبته بشكل مستمر أو التدخل في كل تفاصيل حياته.

منح الأبناء الثقة واحترام خصوصيتهم

وشدد “جلال” على ضرورة إيجاد توازن بين منح الأبناء الثقة واحترام خصوصيتهم من ناحية، وبين قيام الأسرة بدورها الطبيعي في الرعاية والحماية من ناحية أخرى.

ودعا الآباء إلى التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة بوعي ومسؤولية، وعدم تحويلها إلى أدوات للسيطرة أو الشك، مؤكدًا أن المتابعة الأسرية عندما تكون في إطار الحماية والرعاية يمكن أن تكون وسيلة مهمة لتقليل المخاطر، دون أن تتحول إلى تجسس أو مراقبة دائمة.

الخلافات الزوجية الخلافات العائلية تربية الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه تعويضات التأمين التجاري في 3 أشهر

استثمارات الغاز

الأرقام تتحدث.. ثمار التعاون بين مصر وعمالقة الطاقة العالميين

التعدين

مركز إقليمي للنفط والغاز.. كيف كتبت الشراكات العالمية تاريخا جديدا للطاقة في مصر

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد