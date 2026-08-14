نشوى مصطفى: زوجي كان عيني اللي بشوف بيها .. واصبحت جدة الآن

قالت الفنانة نشوى مصطفى أنها حاليا أصبحت جدة، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ60، قائلة: «بقيت جدة، وحفيدي علي عبدالرحمن عنده سنتين، وليلة حازم حفيدتي الأخرى ستكمل سنتين في شهر ديسمبر، وهذه المشاعر هي المسيطرة عليّ في هذا العالم الخاص بالأطفال».

وأضافت خلال وجودها ضيفة مع إنجي على، عبر برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف.إم»، «المشاعر الثانية هو المرأة الستينية، وأكملت 60 عامًا في شهر مارس الماضي، كنت أتمنى أن يكون زوجي معي ويعيش معي هذه اللحظات، ومنذ أن رحل أمثل كأنني موجودة، مثل الشخص الذي تعرض لحادث معين وفقد البصر، لكنه لا يزال حيًا ويتعايش مع الحياة بشكلها الجديد».

وتابعت: «زوجي كان بمثابة عيني التي أرى بها، وكان صديقي وصاحبي، وعلى مدار 32 عامًا زعلنا بالطبع، لكنني لم أترك بيتي نهائيًا، ومهم أن يستوعب الرجل مشاعر السيدات في وقت الغضب».

وكشفت نشوى مصطفى عن كلمات مؤثرة قالها لها زوجها قبل وفاته، موضحة: «قبل وفاته بـ3 أيام كان ينظر لي وقال: اكتشفت أني بحبك أكثر ما بتحبيني، لأنه مفيش ولا مرة زعلنا فيها من بعض إلا وجئت وصالحتك».

وأوضحت: «كان ذكيًا ومثقفًا ودارس علم نفس، ومع بداية زواجنا كان يريد مني ترك التمثيل، لكنني أقنعته مع الوقت، خاصة أنني لم أقدم أي شيء أخجل منه، كنت أحتاجه بجانبي في سني الحالي، ولكن ربنا بحكمته جعلني أنظر لحياتي بشكل مختلف، وصلاتي أصبحت مختلفة، وأصبح هناك ونس من نوع آخر».

ووجهت الفنانة نصيحة إلى أحفادها، قائلة: «أقول لأحفادي: ضعوا ربنا أمام أعينكم في كل تصرفاتكم، ولا تجروا كثيرًا خلف الدنيا، اعملوا اللي عليكم واستغلوا بإخلاص واتركوا النتائج على المولى سبحانه وتعالى».

«خالتي صفية والدير» نقطة التحول

وعن بدايتها في عالم الكوميديا، أوضحت نشوى مصطفى أن بداياتها الفنية لم تكن كوميدية، قائلة: «الناس تقول عليّ إن دمي خفيف وكوميدية، رغم أن بدايتي كانت نكد في (ضمير أبلة حكمت)، وفي (ليالي الحلمية) كانت أدوار بكاء وميلودراما».فن وتصميم بصري

وأضافت: «حتى جاء الأستاذ إسماعيل عبدالحافظ واختارني في مسلسل (خالتي صفية والدير)، قرأت الدور وشعرت أنه ليس شبهي، وكنت لسه مخلفة ابنتي مريم وكان عندها شهرين، وأحضرتها معي إلى اللوكيشن لكي أعتذر عن الدور، لكنه فاجأني بأنه مصر عليّ».

وأشارت إلى أن شخصية «ورد الشام» كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتها، قائلة: «ثم فوجئت بأن دور ورد الشام ضحك كل الناس وأصبح كوميديًا، ومن وقتها بدأت مسيرتي في الكوميدي».