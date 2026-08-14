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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظة الجيزة: سلامة الأغذية قضية أمن قومي لا تهاون ولا استهانة فيها

سلع
سلع

قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن المحافظة تنظم حملات مشتركة دورية ومستمرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، مثل التموين والصحة، سواء كانت حملات مفاجئة أو منتظمة؛ بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على جودة الأغذية والتأكد من سلامتها، مؤكدًا أن الأغذية مسألة أمن قومي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 25 طنًا من زيت الطعام مجهول المصدر، و36 ألف زجاجة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، إلى جانب مضبوطات أخرى، مشيرًا إلى أن عمليات الضبط تتم نتيجة وجود شكاوى أو من خلال الحملات المشتركة التي يتم تكثيفها على المنشآت.

ولفت السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المجهود المشترك للمحافظة مع الأجهزة المعنية، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات وصحة المواطنين، وحمايتهم من الأغذية الفاسدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح محمد مرعي أنه يتم التحفظ على المضبوطات المخالفة وتصبح تحت تصرف النيابة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتصرف.

وأضاف أن النيابة غالبًا ما تصدر قرارًا بإعدام المضبوطات، ويتم إعدامها والتخلص منها بطريقة آمنة حفاظًا على البيئة، ولضمان عدم وجودها في الأسواق وتداولها أو تناولها من جانب المواطنين.

وأكد محمد مرعي أن مجموعة القوانين التي تنظم التعامل مع هذه المخالفات “كافية”، موضحًا أن المخالفات ترتكبها فئة قليلة من «ضعاف النفوس» الذين يستغلون حاجة المواطن، سواء من خلال التلاعب في الأسعار أو الجودة؛ بهدف تقديم منتج أرخص، نتيجة التلاعب في الجودة أو المكونات. 

وشدد على أن القوانين والإجراءات والأحكام التي تصدر بحق المخالفين تعد رادعة وكافية.

الجيزة السلع محافظ الجيزة

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