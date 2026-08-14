نجم توتنهام يودع الجماهير قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

ودع كريستيان روميرو قائد توتنهام هوتسبير النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة قبل انتقاله المتوقع إلى أتلتيكو مدريد.

ونشر المدافع الأرجنتيني، الذي انضم إلى توتنهام عام 2021 وحمل شارة القيادة العام الماضي، رسالة على حسابه في تطبيق إنستجرام شكر فيها النادي والجماهير بعد خمسة مواسم قضاها في شمال لندن.

ذكريات روميرو

وكتب روميرو "أغادر وقلبي مليء بالذكريات وفخور للغاية بكل ما عشناه وحققناه معا".

وساعد روميرو توتنهام على الفوز بلقب الدوري الأوروبي موسم 2024-2025، أول لقب للنادي منذ عام 2008، كما اختاره الاتحاد الأوروبي (اليويفا) أفضل لاعب في البطولة.

ووفقا لتقارير إعلامية، توصل توتنهام إلى اتفاق مع أتليتيكو مدريد على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون يورو (46.26 مليون دولار)، بما في ذلك المبالغ الإضافية.

واختتم روميرو: "كنت يوما ما واحدا منكم. واليوم، أرحل وأنا واحد منكم إلى الأبد".