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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
آية التيجي

تُعد السحالي من أشهر أنواع الزواحف وأكثرها تنوعًا حول العالم، إذ تضم آلاف الأنواع التي تختلف في أحجامها وأشكالها وبيئاتها. وتتميز السحالي عادةً بالجلد المتقشر، والجسم الطويل، والجفون المتحركة، كما تتمتع بعض الأنواع بقدرات دفاعية مميزة، من بينها القدرة على التخلص من الذيل عند تعرضها للخطر.

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

وبمناسبة اليوم العالمي للسحالي، نستعرض مجموعة من المعلومات والحقائق المثيرة عن هذه الكائنات، وفقًا لما ذكره موقع Days of the Year، ومن اهمها :

ـ السحالي في الأساطير والرموز القديمة:

ارتبطت السحالي بالعديد من الرموز والمعتقدات في الثقافات القديمة، حيث كانت تُفسر رؤيتها بطرق مختلفة من مجتمع إلى آخر.

ففي الثقافة اليونانية القديمة، ارتبطت رؤية السحلية أحيانًا بالحظ السعيد، بينما اعتقدت بعض المجتمعات في جنوب أفريقيا أن السحالي يمكن أن تحمل رسائل بين البشر والأجداد.

كما اعتبر بعض الشعوب قدرة السحالي على التخلص من ذيولها وإعادة نموها رمزًا للولادة الجديدة والتجدد والتحول.

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

ـ السحالي ألهمت تصميمات العمارة القديمة:

لم تقتصر مكانة السحالي على الأساطير، بل ظهرت أيضًا في بعض الفنون والعمارة القديمة.

وتشير روايات تاريخية إلى أن بعض الثقافات، ومنها الأزتيك، استوحت بعض الزخارف والتصميمات من الأشكال والأنماط الموجودة على جلد السحالي، بينما ظهرت أشكالها في بعض المنحوتات والزخارف المرتبطة بالمعابد.

وفي كمبوديا، ظهرت بعض نقوش السحالي في معبد أنغكور وات، وارتبطت في بعض التفسيرات القديمة بمعاني التجدد والحماية.

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

ـ استخدام السحالي في الطب التقليدي:

استخدمت بعض المجتمعات السحالي في ممارسات الطب الشعبي، إلا أن هذه الاستخدامات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولا تعني وجود دليل علمي على فعاليتها.

ففي بعض المناطق من الهند، ارتبط مسحوق السحالي المجفف في المعتقدات الشعبية بعلاج الربو، بينما استخدمت بعض أنواع السحالي في مناطق من أفريقيا ضمن خلطات تقليدية مرتبطة بعلاج مشكلات جلدية.

ومن المهم عدم استخدام السحالي أو منتجاتها كعلاج طبي دون دليل علمي موثوق أو استشارة الطبيب، خاصة أن بعض الممارسات الشعبية قد تكون غير آمنة.

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

ـ مهرجانات واحتفالات مرتبطة بالسحالي:

تحظى السحالي بمكانة خاصة في بعض المجتمعات الآسيوية، حيث ارتبطت ببعض الطقوس والمهرجانات المحلية.

وفي أجزاء من جنوب شرق آسيا، تُصنع أحيانًا تماثيل على شكل سحالي من الطين خلال بعض الاحتفالات المرتبطة بالحصاد، وتوضع في الحقول باعتبارها رمزًا للحماية والحفاظ على المحاصيل.

وفي إندونيسيا، ارتبطت السحالي في بعض المعتقدات والطقوس الشعبية بالحظ الجيد والحماية.

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

لماذا تحتفل بعض المجتمعات بالسحالي؟

وتختلف أهمية السحالي من ثقافة إلى أخرى، فبينما ينظر إليها البعض باعتبارها حيوانات أليفة أو كائنات مهمة في النظام البيئي، ارتبطت بها في الثقافات القديمة العديد من الرموز المتعلقة بالتجدد والحماية والحظ والتحول.

ويُعد اليوم العالمي للسحالي فرصة للتعرف على هذه الكائنات والتنوع الكبير الذي تتمتع به، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية والأنواع المختلفة من الزواحف.

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فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
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