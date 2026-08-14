مصطفى بكري: مصر تجاوزت أزمات ومحن صعبة بفضل تماسك الدولة ووعي المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر واجهت على مدار تاريخها العديد من الأزمات والمحن الصعبة، إلا أنها نجحت في تجاوزها بفضل تماسك الدولة ووعي المواطنين وقدرتهم على التمييز بين المخاطر الحقيقية ومحاولات بث الخوف والإحباط.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة في ظل التحديات المتلاحقة التي تواجه الدولة، واصفًا المشهد الإقليمي المحيط بمصر بأنه يشبه «رقعة شطرنج مشتعلة».

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات متعددة على المستويات الأمنية والاقتصادية والحدودية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التماسك الداخلي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات مجهولة المصدر.

وأوضح أن حماية الدولة ليست مسئولية القيادة السياسية أو الحكومة وحدهما، وإنما مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين.