قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

الضحية
الضحية
محمد شراط

أدلى المتهم بإطلاق أعيرة نارية على أفراد من أسرة زوجته بمنطقة 15 مايو، بأقواله أمام جهات التحقيق، كاشفًا عن تفاصيل الخلافات التي سبقت الواقعة، والدوافع التي قال إنها دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

وقال المتهم خلال التحقيقات: «ضربوني قبل كدة وخلوني طلقتها.. كنت شغال في قطر وكنت ببعتلها فلوس، ولما رجعت مالقيتهاش»، مشيرًا إلى أن خلافات نشبت بينه وبين أسرة زوجته عقب عودته من الخارج.

وأضاف المتهم، بحسب أقواله، أن الخلافات تصاعدت بين الطرفين، وأنه توجه إلى منزل أسرة زوجته، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة انتهت بإطلاقه أعيرة نارية.

وتواصل جهات التحقيق استجواب المتهم للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، وتحديد ملابسات إطلاق النار ودوافعه، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، إلى جانب استكمال التحريات الأمنية بشأن الحادث.

وتأتي التحقيقات للوقوف على المسؤوليات الجنائية للمتهم، في ضوء ما تسفر عنه أقواله والتحريات والأدلة التي جرى جمعها في الواقعة.

​تحولت شقة سكنية هادئة في مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، إلى مسرح لمأساة أسرية مرعبة، بعدما دوى صوت الرصاص ليخترق سكون الليل ويترك خلفه مجزرة بشرية حقيقية، وفي دقائق معدودة، انقلبت جلسة كان من المفترض أن تكون طريقاً للحل والاصلاح إلى حمام دموي راح ضحيته أبرياء، لتتصدّر جريمة 15 مايو محركات البحث ويثير الحادث صدمة واسعة في الشارع المصري وسط تساؤلات حارقة عن كواليس اللحظات الأخيرة التي سبقت الكارثة.

​جلسة صلح تحولت إلى مذبـ حة أسرية

​بدأت تفاصيل الواقعة الأليمة عندما توجّه مهندس يحمل سلاحاً نارياً إلى مسكن أسرة طليقته في المجاورة الأولى بحي "ك" بمدينة 15 مايو، لم يكن الهدف المعلن سوى حضور ما يُسمى بـ"جلسة صلح عرفية" تهدف إلى تسوية الخلافات العائلية القائمة بين الطرفين، وفتح باب النقاش حول إمكانية إعادة المياه إلى مجاريها وإنهاء الخلافات المستحكمة.

​لكن رياح النقاش جاءت بما لا تشتهي السفن؛ فبينما كان الحاضرون يحاولون تقريب وجهات النظر، احتد النقاش بشكل مفاجئ وتحول إلى مشادة كلامية حادة ومشاجرة محتدمة بين الأطراف المتواجدة داخل الشقة، وفي لحظة غضب أعمى وفقدان تام للسيطرة، أخرج المتهم سلاحه الناري وأطلق وابلاً عشوائياً وكثيفاً من الأعيرة النارية باتجاه المتواجدين، ليتطاير الرصاص ويحصد أرواح كل من كان في طريقه دون تمييز.

​فاجعة كبرى.. الأب يقتل ابنته بيده

​في تفاصيل تدمي القلوب وكشفت عنها التحريات الأولية، تبين أن من بين الضحايا الذين سقطوا في تلك اللحظة الدموية هي ابنة الجاني ذاتها، والتي كانت موجودة في محاولة منها للم شمل العائلة، لم تشفع صلة الدم ولم تمنع رابطة الأبوة الرصاصات الغادرة من اختراق جسد الابنة، لتتحول فجأة إلى جثمان فارق الحياة برصاص والدها، الذي جاء ليزعم البحث عن حلول، فعاد بجثة ابنته محملة بالخطايا والندم.

​وأسفر الهجوم المسلح عن مصرع 4 أشخاص على الفور، هم ابنة المتهم وثلاثة من أقارب طليقته، بينما تعرض آخرون للإصابة بجروح بالغة؛ حيث أُصيب شاب يدعى عابد إياد (21 عاماً) بطلق ناري في القدم، ووالده إياد محمد (45 عاماً) بطعنة نافذة في الظهر، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة.

أسماء ضحايا جريمة 15 مايو 

وجاءت أسماء الضحايا وبياناتهم كالتالي:

هاني حنفي محمد، شقيق طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 45 عاما، بالمعاش، ومقيم بمحل البلاغ.

أحمد حنفي محمد، شقيق طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعمل محاسبا، ومقيم بمحل البلاغ.

جنة الله إياد محمد، ابنة القاتل، وتبلغ من العمر 22 عاما، وطالبة بخدمة اجتماعية جامعة حلوان.

محمد خليل، زوج ابنة خالة طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 50 عاما، ومقيم بمحل البلاغ.

​تحرك أمني سريع وفرض طوق أمني لضبط الجاني

​فور تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع إطلاق نار ووجود جثث داخل شقة سكنية في 15 مايو، انتقلت على الفور قيادات قطاع المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

​وتمكنت قوات الشرطة من فرض طوق أمني محكم حول العقار ومسرح الجريمة لمنع التجمهر وتسهيل عمل فرق الأدلة الجنائية التي باشرت فحص مسرح الواقعة وجمع الفوارغ والآثار الباقية. وفي وقت قياسي، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المهندس المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، مع التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق الفوري للوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب المجزرة.

مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

في مشهد يدمي القلب، تواجد أهالي ضحايا جريمة 15 مايو أمام مشرحة زينهم، في انتظار استلام جثامين ذويهم، عقب الواقعة المأساوية التي شهدتها المدينة في الساعات الأولى من الليل.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أفراد أسر الضحايا، الذين تجمعوا أمام المشرحة في انتظار انتهاء الإجراءات اللازمة تمهيدا لاستلام جثامين ذويهم ودفنهم.


 

15 مايو منطقة 15 مايو أعيرة نارية اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

ترشيحاتنا

اقرأ وارتق

اقرأ وارتق.. أهل القرآن على موعد مع اليوم العالمي للسرد القرآني في 30 أغسطس

رئيس الجمهورية

المفتي يشكر رئيس الجمهورية على الاطمئنان على حالته الصحية

قافلة دعوية للواعظات

ضمن صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان “رحمة النبي بالضعفاء”

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد