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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

برصاص والدها .. تفاصيل سقوط جنة الله في جلسة صلح بـ 15 مايو

جنة الله
جنة الله
مصطفي رجب

"جنة الله".. بقلب يحمل آخر خيط من الأمل بحثا عن كلمة صلح تنهي الخلافات وتعيد للأسرة هدوءها، لا تعلم أن هذه الجلسة ستكون هي الأخيرة في حياتها، جلست تستمع إلى محاولات الصلح و كانت تمني  أن تنتهي تلك اللحظات الثقيلة بكلمة تطفي نار الخلاف لكنها لم تكن تعلم أن القدر كان يخبئ لها نهاية مؤسفه، انتهت جلسة الصلح لكن لم ينته الوجع تحولت لحظات كان يفترض أن تجمع القلوب إلى مأساة، لتصبح "جنة الله"واحدة من ضحايا جريمة هزت مدينة 15 مايو علي يد والدها.


 

التصريح بالدفن


 

صرحت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية وإعداد التقارير الفنية اللازمة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.


 

وكانت مدينة 15 مايو قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما أطلق مهندس أعيرة نارية داخل منزل أسرة طليقته خلال جلسة صلح، ما أسفر عن مصرع 4 من أفراد الأسرة وإصابة آخرين.


 

القبض على المتهم


 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الذخيرة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكابها.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات، بينما تتولى جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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