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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان

مسيّرة من طراز MQ-9 
مسيّرة من طراز MQ-9 
محمود نوفل

أفاد التلفزيون الإيراني باعتراض مسيّرة من طراز MQ-9 وتدميرها بواسطة منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة لحرس الثورة في هرمزغان.

يأتي ذلك في الوقت التي فقد فيه الجيش الأمريكي ترسانته المسلحة بشكل كبير، حيث فقد ما يقرب من ربع أسطوله من الطائرات المسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر".

وكشفت صحيفة واشنطن بوست، عن 3 مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي خسر ما لا يقل عن 45 طائرة من هذا النوع منذ بدء الحرب، من إجمالي 185 طائرة كانت في الخدمة قبل الصراع، أي بنسبة تقارب 25%.

طائرات باهظة وسهلة الاستهداف
تُستخدم "ريبر" في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة، وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة بين 30 إلى 50 مليون دولار حسب التجهيزات، وفقاً لسلاح الجو الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الأخيرة، كلفت دافعي الضرائب أكثر من 1.3 مليار دولار.

ورغم اعتمادها الكثيف حول مضيق هرمز، نقطة التوتر الأكبر في الصراع، إلا أن الطائرة تُعتبر هدفاً سهلاً. فهي تحلق ببطء وعلى ارتفاع منخفض في أغلب الأحيان، ما جعلها عرضة لنيران الجيش الإيراني والميليشيات التابعة له في اليمن والعراق.

وأوضح مسؤول رابع أن ليس كل الخسائر كانت بسبب الإسقاط، فبعض الطائرات تحطمت بعد فقدان الاتصال بها من قبل المشغلين.

استنزاف متزايد للذخائر الأمريكية
تضاف خسائر "ريبر" إلى قائمة طويلة من الأسلحة التي استنزفتها الحرب مع إيران، إلى جانب سنوات الدعم لأوكرانيا، وذكرت تقارير سابقة أن أمريكا أطلقت في الشهر الأول أكثر من 850 صاروخ توماهوك وأكثر من 1000 صاروخ باتريوت وTHAAD، ما أدى لتراجع حاد في مخزونات الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى.

وأشار التقرير إلى أن هذا النقص قلص خيارات الرئيس دونالد ترامب العسكرية مع استمرار التوتر مع طهران، ودفع القادة في المنطقة لتعديل خططهم الدفاعية والاحتفاظ بالصواريخ كاحتياط للتهديدات المؤكدة فقط.

البنتاجون يطلب تمويلاً عاجلاً
في محاولة لتعويض الفاقد، طلبت إدارة ترامب من الكونجرس عشرات المليارات لتغطية كلفة الحرب وتجديد المخازن.

وقدر وزير الدفاع بيت هيجسيث تكلفة الصراع حتى نهاية سبتمبر بـ 37.5 مليار دولار، دون احتساب إعادة بناء القواعد المتضررة في الشرق الأوسط.

وكشف مسؤولون أن عدد طائرات "ريبر" المتبقية انخفض إلى نحو 135 طائرة في مايو الماضي.

وأقر مسؤولون كبار في البنتاجون بالقلق من وتيرة الخسائر، مؤكدين البحث عن طرق للإنتاج السريع وتعويض الفاقد.

يُذكر أن أسطول مشاة البحرية المكون من 20 طائرة "ريبر" لم يتأثر حتى الآن، وتعمل معظمه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مسيّرة من طراز MQ 9 الحرس الثوري إيران هرمز غان الدفاعات الجوية الإيرانية

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