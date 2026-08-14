أول مصري وإفريقي.. جامعة القاهرة تحتفي بانتخاب أحمد مصطفى بمجلس «الجلوكوما العالمية»

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس محافظي الجمعية العالمية للجلوكوما (World Glaucoma Association – WGA) لمدة ثلاث سنوات، ليكون أول أكاديمي مصري والمرشح الوحيد من قارة إفريقيا الذي يشغل عضوية المجلس، في إنجاز علمي وطبي جديد يعكس التميز الدولي لعلماء جامعة القاهرة والمكانة المرموقة لكلية طب قصر العيني في التخصصات الطبية الدقيقة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن انتخاب أحد أساتذة قصر العيني لعضوية مجلس محافظي الجمعية العالمية للجلوكوما يعكس المكانة العلمية التي تحظى بها جامعة القاهرة، وقدرتها على تقديم قامات علمية وطبية تسهم في صنع القرار الطبي عالميًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم أساتذتها وباحثيها وتشجيعهم على الانخراط في مختلف المؤسسات والمنظمات العلمية الدولية، بما يعزز حضور الجامعة عالميًا، ويدعم جهودها في تطوير البحث العلمي والتعليم الطبي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المرموقة.

ومن جهته، أعرب الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن اعتزازه بانتخاب الدكتور أحمد مصطفى عضوًا بمجلس محافظي الجمعية العالمية للجلوكوما، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل قصر العيني الحافل بالتميز الطبي والعلمي، ويعكس المستوى الرفيع الذي يتمتع به أساتذة الكلية في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح أن كلية طب قصر العيني تحرص على تدويل البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في المشروعات والشراكات البحثية الدولية في المجال الطبي، بما يسهم في تبادل ونقل الخبرات، وتأهيل الكوادر الطبية الشابة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب إنتاج أبحاث علمية ذات تأثير علمي ومجتمعي.



وجاء انتخاب الدكتور أحمد مصطفى لعضوية مجلس محافظي الجمعية العالمية للجلوكوما عقب تقييم شامل لسجله العلمي والأكاديمي والمهني، وتصويت إلكتروني شاركت فيه الجمعيات المتخصصة الأعضاء بالجمعية العالمية للجلوكوما، التي تضم شبكة من 91 جمعية متخصصة في الجلوكوما حول العالم.

ويشغل الدكتور أحمد مصطفى منصب نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للجلوكوما (MEAGS)، كما يعمل ممتحنًا معتمدًا بكلية الجراحين الملكية ببريطانيا (Royal College of Surgeons)، ويشارك كمراجع علمي (Peer Reviewer) للأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الدولية، وله عدد من الأبحاث والابتكارات المسجلة باسمه، إلى جانب إسهاماته في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لنقل الخبرات وتأهيل شباب الأطباء في مصر والوطن العربي.

وتُعد الجمعية العالمية للجلوكوما (WGA) إحدى أبرز المنظمات الطبية الدولية المتخصصة في مجال الجلوكوما، وتضطلع بدور في تطوير التوجهات والاستراتيجيات العلمية والممارسات العلاجية في هذا التخصص، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، ودعم تقييم ومناقشة أحدث الأبحاث والتوصل إلى توافقات علمية (Consensus) بشأن المستجدات في تشخيص وعلاج الجلوكوما، إلى جانب دورها في التعليم والتدريب والتوعية على المستوى الدولي.