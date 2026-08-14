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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم تتفقد شاطئ أبطال التحدي بالإسكندرية وتتابع تيسير الخدمات

إيمان كريم تتفقد شاطئ أبطال التحدي بالإسكندرية
إيمان كريم تتفقد شاطئ أبطال التحدي بالإسكندرية
الديب أبوعلي

تفقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاطئ أبطال التحدي بمنطقة الأنفوشي في محافظة الإسكندرية، وذلك في ثاني أيام جولتها الميدانية بالمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على مدى تطبيق معايير الإتاحة بما يضمن حقهم في المشاركة المجتمعية والترفيهية على قدم المساواة مع الآخرين.

رافق المشرف العام خلال الزيارة الدكتورة أميرة ياسين، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس إدارة المجلس السابق ورئيس مجلس إدارة قرية الأمل ومنسق المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الزيارة تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية، من بينها تدريب على الإسعافات الأولية قدمته جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى جانب ورشة متخصصة حول «رعاية الذات»، استهدفت رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية والاجتماعية، وتشجيع المشاركين على تبني ممارسات يومية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.

كما عقدت جلسة استماع موسعة بالتعاون مع جمعية قرية الأمل، جرى خلالها الاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على الخدمات المختلفة لأبنائهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

شاطئ أبطال التحدي بمنطقة الأنفوشي 

وأكدت الجلسة أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات المعنية بالمحافظة للعمل على إزالة العقبات وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على حقوقهم والخدمات المستحقة لهم.

وتناولت جلسة الاستماع اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودوره في رسم ومتابعة السياسات العامة المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي تستهدف دعم الأسر وتمكينها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية الدمج والتمكين.

كما ناقشت الجلسة أهمية دور المتطوعين في تقديم الدعم والمساندة للأسر، إلى جانب ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والإبداعية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوفير الدعم النفسي لهم، بما يساعد على اندماجهم بصورة كاملة في المجتمع.

واستعرضت الجلسة جهود المجلس في مجال التمكين الثقافي والفني بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي تتضمن إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بحقوقهم وآداب التعامل معهم ولغة الإشارة.

كما جرى استعراض مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا من خلال الحرف التراثية، ودعم ريادة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على التراث المصري.

وعلى هامش الزيارة، شهد شاطئ «أبطال التحدي» تنظيم عدد من الفعاليات الفنية الدامجة بمشاركة 48 شخصا من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم، إلى جانب عدد من رواد الشاطئ.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل للرسم على الرمال، وعروضا فنية وغنائية، وفقرات لمسرح الأراجوز، في أجواء عكست قيم التنوع والاختلاف، ورسخت مفهوم الدمج والمشاركة المجتمعية وإتاحة الأنشطة الترفيهية للجميع.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ميدانيا، والاستماع إلى مطالبهم ومطالب أسرهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل العقبات وتعزيز حصولهم على حقوقهم وخدماتهم.

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