رئيس الأساقفة يزور أسقف بني سويف ومسؤول خدمة ذوي الإعاقة ويطلع على خبرات خدمة «المنتصرين» بالفشن

قام المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بزيارة نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا والمسؤول عن خدمة ذوي الإعاقة، وذلك بمقر المطرانية في بني سويف، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف المعصرة وحلوان، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة الصم وضعاف السمع.

رافق المطران سامي فوزي خلال الزيارة وفد من الكنيسة الأسقفية، ضم محب نعيم، رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية في مصر، وكلير غايس، مستشارة المطران في شؤون الصم وضعاف السمع ومديرة التشغيل بمشروع ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة المصرية، ورامز بخيت، مدير فرق الترجمة بمشروع ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة المصرية، وميرنا ماجد، المسؤول الإعلامي للكنيسة الأسقفية في مصر.

وتناول اللقاء سبل تطوير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على احتياجات الصم وضعاف السمع، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال تقديم الخدمات الروحية والرعوية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقب اللقاء، اصطحب الأنبا إسطفانوس المطران سامي فوزي والوفد المرافق له في زيارة إلى خدمة «المنتصرين» لذوي الإعاقة بالفشن، حيث رحب بالمطران سامي فوزي، معربًا عن سعادته بزيارته وحضوره وسط أبناء الخدمة، كما رحب بالوفد المرافق له.

وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا قدمه يوسف ميخائيل سعد، تناول خلاله طبيعة خدمة «المنتصرين» وأقسامها المختلفة، موضحًا أن الخدمة تنقسم إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي: قطاع ذوي الإعاقة الذهنية، وقطاع ذوي الإعاقة الحركية، وقطاع المكفوفين، وقطاع الصم وضعاف السمع.

كما جرى التعريف بفريق المسؤولين عن الخدمة، ومن بينهم القس لوقا عدلي والقس مويسيس، المسؤولان عن الخدمة، وت/ دولاجي، أمين عام الخدمة، وت/ ميخائيلا، أمينة القطاعات بالخدمة.

وشهدت الزيارة عددًا من الفقرات التي قدمها أبناء الخدمة من مختلف القطاعات، تضمنت كورالًا بمشاركة أبنائها، وإلقاء قصيدة شعرية قدمها أحد الأشخاص المكفوفين، إلى جانب ترانيم قدمها أبناء قطاع الصم وضعاف السمع، فضلًا عن عرض لمسرح العرائس قدمه أبناء الخدمة من ذوي الإعاقة الحركية.

وأعرب المطران سامي فوزي عن خالص شكره لنيافة الأنبا إسطفانوس ونيافة الأنبا ميخائيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالخدمة المقدمة لأبناء «المنتصرين»، ومصليًا أن يكمل الله عمله في الخدمة ويبارك كل القائمين عليها وأبناءها.

وعقب الفقرات، اصطحب الأنبا إسطفانوس المطران سامي فوزي في جولة للتعرف على قطاعات الخدمة المختلفة وفصول مدارس الأحد، حيث اطلع المطران على طبيعة العمل والخدمات المقدمة للأبناء في كل قطاع.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، حيث قدم أبناء خدمة «المنتصرين» للمطران سامي فوزي عددًا من الهدايا المصنوعة يدويًا بأيدي أبناء الخدمة من ذوي الإعاقة، وأعرب المطران عن تقديره لهذه اللفتة، مقدمًا الشكر لأبناء الخدمة والقائمين عليها، ومؤكدًا أهمية إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن مواهبهم والمشاركة الفاعلة في الكنيسة.