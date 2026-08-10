وسط صلوات وتسبيحات.. الأنبا مارك يشارك في نهضة السيدة العذراء بفرنسا

شهدت كنيسة القديسة دميانة والقديس توما بالكاتدرائية، إحدى الكنائس القبطية في فرنسا، فعاليات نهضة السيدة العذراء مريم، بالتزامن مع فترة صوم العذراء، وسط أجواء روحية مميزة ومشاركة من أبناء الكنيسة.

وشارك نيافة الأنبا مارك في فعاليات النهضة، حيث أقيمت صلوات وتسابيح وتمجيدات للسيدة العذراء مريم، وسط حضور أبناء الكنيسة، الذين اجتمعوا للصلاة وطلب شفاعة أم النور وبركتها.

وأقيمت النهضة في كنيسة القديسة دميانة والقديس توما بالكاتدرائية في فرنسا، ضمن برنامج النهضة الروحية الخاصة بصوم السيدة العذراء، والذي يشهد إقامة صلوات وتسابيح وتمجيدات للسيدة العذراء خلال فترة الصوم.

وشهدت الصلاة أجواءً من المحبة والفرح الروحي، حيث شارك الحضور في الترانيم والتسابيح وتمجيد السيدة العذراء، وسط حالة من الصلاة والتأمل والطلبة.

نهضات روحية

وتحرص الكنائس القبطية في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها الكنائس القبطية في فرنسا، على إقامة نهضات روحية خلال صوم السيدة العذراء، باعتبارها من المناسبات الروحية المحببة لدى الأقباط، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من أبناء الكنيسة.

وتستمر فعاليات نهضة العذراء خلال فترة الصوم، وسط صلوات وتسابيح وطلبات من أجل بركة الكنيسة وأبنائها، وطلب شفاعة السيدة العذراء مريم.