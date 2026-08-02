صوم العذراء.. 15 يوما من الصلاة والتأمل تجمع ملايين الأقباط بين نهضات الكنائس واحتفالات درنكة والمحرق

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم، أحد أكثر الأصوام ارتباطا بالمشاعر الروحية لدى الأقباط، إذ يتميز بإقبال كثيف على الكنائس وإقامة النهضات الروحية والتسابيح والقداسات اليومية، إلى جانب الاحتفالات الكبرى التي تستقطب مئات الآلاف من الزائرين، وفي مقدمتها احتفالات دير السيدة العذراء بدرنكة في أسيوط، ودير السيدة العذراء بالمحرق في القوصية.

صوم السيدة العذراء

ويستمر الصوم لمدة 15 يومًا، من 7 أغسطس حتى 21 أغسطس، ويختتم بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، الذي تحتفل به الكنيسة في 22 أغسطس.

لماذا يحظى صوم العذراء بمكانة خاصة؟

يُعد صوم السيدة العذراء من أكثر الأصوام الشعبية في الكنيسة القبطية، رغم أنه ليس من الأصوام السيدية الكبرى، لكنه يحتل مكانة استثنائية في وجدان الأقباط، لما تحمله العذراء مريم من مكانة روحية باعتبارها والدة السيد المسيح، والمرأة التي نالت التطويب الإلهي: "هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني".

ويتميز الصوم بأنه يجمع بين العبادة والفرح الروحي، حيث تزدحم الكنائس بالمصلين من مختلف الأعمار، وتنتشر نهضات العذراء في مختلف الإيبارشيات داخل مصر وخارجها.

نهضات يومية في الكنائس

تبدأ معظم الكنائس منذ اليوم الأول للصوم في تنظيم برنامج يومي يشمل قداسات و صلوات عشية وتمجيدات وعظات روحية بجانب الألحان والمدائح.

وتستمر هذه البرامج حتى ختام الصوم، مع مشاركة واسعة من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام.

المحطة الأبرز للاحتفال

يبقى دير السيدة العذراء بدرنكة في محافظة أسيوط أشهر مقصد للأقباط خلال هذا الصوم، إذ يرتبط بالمغارة التي أقامت فيها العائلة المقدسة في نهاية رحلتها داخل مصر قبل العودة إلى أرض فلسطين.

وتبدأ احتفالات الدير مع بداية الصوم، وتبلغ ذروتها في الأيام الأخيرة، حيث يتوافد مئات الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة في القداسات والسهرات الروحية والصلوات، وسط استعدادات مكثفة من الكنيسة والجهات التنفيذية لتأمين وتنظيم الاحتفالات.

بركة أطول إقامة للعائلة المقدسة

كما يشهد دير السيدة العذراء بالمحرق في القوصية بمحافظة أسيوط احتفالات كبيرة خلال الصوم، نظرًا لارتباطه بأحد أهم محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث تؤكد التقاليد الكنسية أن السيد المسيح والعذراء والقديس يوسف أقاموا هناك نحو ستة أشهر وعشرة أيام، وهي أطول فترة قضتها العائلة المقدسة في مكان واحد داخل مصر.

ويضم الدير الكنيسة الأثرية التي يُعتقد أنها شُيدت فوق المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة.

احتفالات داخل مصر وخارجها

ولا تقتصر الاحتفالات على الأديرة التاريخية، بل تمتد إلى مئات الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء في جميع المحافظات، حيث تُقام نهضات روحية واحتفالات خاصة، كما تنظم الكنائس القبطية في المهجر برامج مماثلة يشارك فيها أبناء الجاليات المصرية.

ما يميز صوم العذراء

ويختلف هذا الصوم عن غيره بعدة أمور، أبرزها:

أنه من أكثر الأصوام التي يشارك فيها الأقباط بكثافة.

إقامة نهضات يومية في أغلب الكنائس.

ارتباطه باحتفالات شعبية وروحية كبرى في الأديرة.

كثرة التماجيد والألحان الخاصة بالسيدة العذراء.

توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى الأديرة التاريخية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.



ويظل صوم السيدة العذراء مناسبة روحية ينتظرها الأقباط كل عام، لما تمثله من فرصة للصلاة والتوبة والارتباط بسيرة أم النور، في أجواء تمتزج فيها العبادة بالفرح، وتُجسد واحدة من أبرز المظاهر الإيمانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.