البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يُرضي الجميع.. والبابا شنودة كان يسميه "قانون الأهوال الشخصية"

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لن يكون قادرًا على إرضاء جميع الأطراف، لكنه سيسهم في حل عدد كبير من المشكلات الأسرية التي ظلت قائمة لسنوات.

قانون الأحوال الشخصية

وقال البابا تواضروس، خلال ظهوره في بودكاست "رؤية أخرى"، إن البابا الراحل شنودة الثالث كان يطلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية اسم "قانون الأهوال الشخصية"، في إشارة إلى ما يحيط به من تعقيدات وتحديات، مضيفًا: "لا يوجد قانون يرضي كل الناس، لكني أعتقد أنه سيكون كافيًا لإرضاء حالات كثيرة".

وأوضح قداسته أن الكنيسة لم تعتمد على إصدار القانون وحده، بل اتخذت خطوات عملية لمساندة الأسر المسيحية، من خلال إنشاء ستة مجالس إقليمية تختص بالنظر في المشكلات الأسرية، بواقع ثلاثة مجالس داخل مصر، وثلاثة أخرى تخدم مناطق أمريكا وأستراليا وأوروبا.

وأشار البابا تواضروس إلى أن هذه المجالس تهدف إلى دراسة الحالات الأسرية المختلفة، وتقديم الحلول المناسبة لها في إطار التعاليم الكنسية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المسيحية، إلى جانب تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وشدد قداسته على أن أي قانون لا يمكن أن يحقق رضا جميع الناس، إلا أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو معالجة نسبة كبيرة من القضايا الأسرية، خاصة مع وجود آليات كنسية تساعد على التعامل مع الحالات المختلفة بصورة أكثر تنظيمًا ورعاية.