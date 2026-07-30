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البابا تواضروس: الاستقامة تصنع السلام مع النفس والله والناس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: الاستقامة تصنع السلام مع النفس والله والناس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الاستقامة هي خط يجمع القديسين في كل زمان ومكان، موضحًا أن لها ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقامة مع النفس، وأمام الله، ومع الناس، لأنها تصنع السلام الحقيقي في حياة الإنسان.

وأوضح البابا، خلال عظته الأسبوعية ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، أن أبرز ما يعطل الاستقامة هو التطرف والكبرياء والرياء، مشددًا على أن الطريق الوسطى تحفظ الإنسان من الانحراف، وأن الكبرياء تقود إلى السقوط، بينما الرياء يفقد الإنسان نقاوة القلب واستقامة الضمير.

وأشار قداسته إلى نماذج كتابية عاشت بالاستقامة، مثل دانيال النبي والفتية الثلاثة وصاحبة الفلسين، كما استشهد بشهداء ليبيا الذين حافظوا على إيمانهم رغم الظروف الصعبة.

واختتم البابا عظته مقدمًا أربع وسائل لغرس الاستقامة في الحياة، وهي: الاهتمام بالأمور الصغيرة، ورفض كل إغراء، والحذر من الشخصية المنقسمة، وحفظ المشاعر نقية، مؤكدًا أن هذه المبادئ تقود الإنسان إلى حياة مستقيمة تنعم بالسلام مع الله والنفس والآخرين.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القديسين الفتية الثلاثة

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