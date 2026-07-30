انفجارات تهز آبادان جنوب غربي إيران.. وترقب لبيان رسمي يكشف الملابسات

شهدت مدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، فجر الخميس، دوي أكثر من انفجار، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الأخيرة.



وأوضح التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، أن سكان مدينة آبادان سمعوا أصوات عدة انفجارات، دون أن يقدم في المرحلة الأولى تفاصيل بشأن طبيعة الانفجارات أو المواقع التي استهدفتها، كما لم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية



وتعد آبادان واحدة من أهم المدن الإيرانية الواقعة على الخليج، نظراً لاحتضانها منشآت نفطية ومرافق صناعية استراتيجية، إلى جانب قربها من الحدود العراقية، وهو ما يجعل أي تطورات أمنية فيها محل اهتمام داخلي وإقليمي واسع.



ولم تصدر السلطات الإيرانية، حتى الآن، بياناً رسمياً يوضح أسباب الانفجارات، كما لم تعلن أجهزة الطوارئ أو الدفاع المدني عن حصيلة أولية أو تفاصيل تتعلق بعمليات الاستجابة الميدانية. كذلك لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، بينما تواصل وسائل الإعلام الإيرانية متابعة التطورات بشكل متسارع.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، بعدما شهدت الساعات الماضية تقارير عن عمليات عسكرية وغارات استهدفت مواقع داخل إيران.