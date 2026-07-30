السادس على الجمهورية في الثانوية العامة: أحلم بأن أصبح طبيب مخ وأعصاب

أعرب الطالب محمد أيمن، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم) بمجموع 319 درجة من 320، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هدفه خلال المرحلة المقبلة هو الالتحاق بكلية الطب والتخصص في مجال المخ والأعصاب.

وقال محمد، خلال حديثه مع قناة إكسترا نيوز: "حصلت على المركز السادس على الجمهورية بمجموع 319 من 320 درجة، كانت حياتي خلال العام الدراسي طبيعية جدًا، ولم أضع خططًا معقدة، لكنني كنت أحرص على أداء ما عليّ فقط".

وأوضح أنه كان يعتمد على الانتظام في المذاكرة، حيث كان يذهب إلى دروسه بشكل طبيعي، ثم يراجع ما تم شرحه ويتأكد من فهمه، بالإضافة إلى حل التدريبات والواجبات من الكتب التي يعتمد عليها.

وأضاف: "السنة كان بها ضغوط بالطبع، لكنني كنت أحاول التخفيف عن نفسي وممارسة بعض الأنشطة مثل لعب كرة القدم؛ حتى أحافظ على التوازن".

وعن طموحه المستقبلي، أكد محمد أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب، وأن يصبح طبيبًا متخصصًا في المخ والأعصاب.