"متفوقين مش غشاشين"|ننشر درجات طلاب "لجنة فاقوس" في نتيجة الثانوية العامة لحسم الجدل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2026 لجميع طلاب لجنة فاقوس التي امتحن فيها الطالب الأول على شعبة علمي علوم والذي حصل على 100% في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، لحسم الجدل المثار حول درجاتهم والرد على التشكيك في “تفوقهم بالغش”

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقارب نسب نجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 لعدد من طلاب مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، والتي شهدت تصدر الطالب عبد الله محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم)

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها، إلى جانب مراجعة النتائج الدراسية للطلاب خلال السنوات السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد أسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، حيث حققوا نتائج متميزة في مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

لا يوجد غش

كما قامت الوزارة بمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

التعليم : لن نتهاون مع أي محاولات للتشكيك

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار، أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من قام بنشر أو ترويج معلومات غير صحيحة بشأن نتائج الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.