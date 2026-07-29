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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجماهير غضبانة.. رد فعل خالد الغندور على رحيل جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعرب الإعلامي خالد الغندور عن حزنه بسبب رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستياء بين عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء عقب انتهاء مشوار إدوارد داخل النادي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "الصراحة زملكاوية كثير زعلانين على رحيل جون إدوارد.. وأنا واحد منهم".

وجاء رد فعل الغندور؛ بعد ساعات من إعلان نهاية العلاقة بين نادي الزمالك وجون إدوارد، عقب وجود خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وعلى رأسها ملف المدير الفني الجديد للفريق.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل داخل قطاع الكرة بالزمالك؛ في ظل محاولات مجلس الإدارة إعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والفنية، ووضع خطة الاستعداد للموسم الجديد، بعد رحيل المدير الرياضي عن منصبه.

ويواصل نادي الزمالك العمل على حسم عدد من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف تحقيق الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور رحيل جون إدوارد الزمالك جون إدوارد المدير الرياضي

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