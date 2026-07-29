بعد رحيله عن الزمالك.. عمر جابر يوجه رسالة مؤثرة إلى جون إدوارد

حرص عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للنادي، عقب إعلان رحيله رسميًا عن منصبه.

ونشر عمر جابر، عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بجون إدوارد، وعلق عليها قائلًا: “شكرا على كل حاجة.. وبتمنالك كل التوفيق”.

وجاءت رسالة عمر جابر بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.