ادّوا اللاعيبة حقها.. أحمد دويدار: رحيل جون إدوارد خسارة كبيرة للزمالك

أبدى أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، اعتراضه على قرار رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي للنادي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خسارة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك سيواصل طريقه ولن يتوقف على أي شخص.

وكتب دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "قولًا واحدًا.. رحيل جون إدوارد خسارة كبيرة، وأنا ضد هذا القرار، لكن الزمالك لازم يكمل وهيكمل".

ووجّه دويدار رسالة مباشرة إلى مجلس إدارة الزمالك، قائلًا: "جون إدوارد مشي وده قرار غلط من وجهة نظري، كان لازم يكمل ونحافظ عليه وتقربوا وجهات النظر بينكم لمصلحة الزمالك، لكن أنا عندي قناعة إن الجميع بيتغير بما فيهم مجلس الإدارة، ويبقى الزمالك".

وأضاف: "سلاحكم دلوقتي لاعبتكم.. ادّوهم فلوسهم وابدأوا فترة الإعداد، الجمهور مش هينزل يلعب".

وجاءت تصريحات دويدار بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.