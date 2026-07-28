قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دونمًا في جنين
جون شايل سيفه.. إدوارد يتحدى ولبيب يرفض الوصاية| تطور خطير فى الزمالك
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فى يومه العالمي..هل يمكن للحامل نقل التهاب الكبد إلى الجنين؟

فى اليوم العالمي لإلتهاب الكبد الوبائي
فى اليوم العالمي لإلتهاب الكبد الوبائي
أسماء عبد الحفيظ

يثير تشخيص إصابة الحامل بالتهاب الكبد الفيروسي قلقًا كبيرًا، خاصة مع الخوف من انتقال العدوى إلى الجنين.

 ويؤكد الأطباء أن الإجابة تختلف حسب نوع الفيروس المسبب لالتهاب الكبد، إذ يمكن في بعض الحالات انتقال العدوى من الأم إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة، بينما يمكن تقليل هذا الخطر بشكل كبير من خلال المتابعة الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هل ينتقل التهاب الكبد من الأم إلى الجنين؟

يعتمد الأمر على نوع التهاب الكبد الفيروسي:

التهاب الكبد B

يعد التهاب الكبد B من أكثر الأنواع التي يمكن أن تنتقل من الأم إلى الطفل، ويحدث ذلك غالبًا أثناء الولادة. لكن الخبر الجيد هو أن إعطاء المولود اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B، إلى جانب الغلوبولين المناعي خلال الساعات الأولى بعد الولادة، يقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى.

التهاب الكبد C

يمكن أن ينتقل التهاب الكبد C من الأم إلى الطفل، لكن احتمال انتقاله يعد أقل من التهاب الكبد B. ولا توجد حتى الآن لقاحات للوقاية من فيروس C، لذلك تعتمد الوقاية على المتابعة الطبية للحامل وتقييم حالتها.

التهاب الكبد A وE

لا ينتقل التهاب الكبد A عادة من الأم إلى الجنين، إلا أن إصابة الحامل قد تسبب مضاعفات صحية تستدعي المتابعة. أما التهاب الكبد E فقد يكون أكثر خطورة أثناء الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة، وقد يزيد من خطر حدوث مضاعفات للأم والجنين.

هل تظهر أعراض على الحامل؟

قد لا تشعر بعض الحوامل بأي أعراض، بينما قد تعاني أخريات من:

  • الإرهاق الشديد.
  • الغثيان والقيء.
  • فقدان الشهية.
  • ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
  • اصفرار الجلد والعينين.
  • بول داكن اللون.
  • حكة في الجلد.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

كيف تحمي الحامل طفلها؟

ينصح الأطباء بعدة إجراءات للحد من خطر انتقال العدوى، أبرزها:

  • إجراء فحوصات التهاب الكبد ضمن متابعة الحمل إذا أوصى الطبيب بذلك.
  • الالتزام بجميع مواعيد المتابعة الطبية.
  • تلقي العلاج المناسب إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
  • التأكد من حصول المولود على اللقاحات والوقاية الموصى بها بعد الولادة، خاصة في حالات التهاب الكبد B.
  • عدم تناول أي أدوية أو أعشاب دون استشارة الطبيب.

هل يمكن للأم المصابة إرضاع طفلها؟

في معظم الحالات، لا تمنع الإصابة بالتهاب الكبد B أو C الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا حصل الطفل على الوقاية المناسبة في حالة التهاب الكبد B. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت الأم تعاني من تشققات أو نزيف في الحلمة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت الحامل تعلم بإصابتها بالتهاب الكبد، أو ظهرت عليها أعراض مثل اليرقان، أو تغير لون البول، أو ألم شديد في البطن، أو ارتفاع درجة الحرارة، فيجب مراجعة الطبيب فورًا. فالتشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة يساعدان على حماية صحة الأم وتقليل خطر انتقال العدوى إلى الجنين.

ويؤكد الأطباء أن معظم الحوامل المصابات بالتهاب الكبد يمكنهن إكمال الحمل بأمان مع المتابعة الطبية الدقيقة، وأن الالتزام بالإرشادات الوقائية يساهم بشكل كبير في ولادة طفل سليم والحد من المضاعفات.

التهاب الكبد هل يمكن للحامل نقل التهاب الكبد إلى الجنين الكبد التهاب الكبد الوبائي صحة صدي البلد فى اليوم العالمي لإلتهاب الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

أرشيفية

النقض: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للابتزاز الإلكتروني

محكمة

السجن 3 سنوات للمتهم بدهس طفل بشبرا الخيمة

أرشيفية

النقض: سرقة الكهرباء اعتدء صريح على المال العام يستوجب الحبس والغرامة

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد