جون شايل سيفه.. إدوارد يتحدى ولبيب يرفض الوصاية| تطور خطير فى الزمالك

تتواصل حالة الجدل داخل نادي الزمالك في ظل تصاعد الخلافات بين أطراف المشهد الإداري، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة زادت من حدة الأزمة، في ظل تبادل التصريحات والرسائل غير المباشرة بين المسؤولين.

وأثار جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، الجدل بعدما تمسك بضمان 6 شهور مقدم من راتبه.

كما تمسك جون إدوارد المدير الرياضي بنادى الزمالك بتخصيص قيمة الشرط الجزائي للصربي رازوفيتش المدرب الجديد في حساب بنكي منفصل .

ويهدف هذا المقترح إلى ضمان سداد الشرط الجزائي للمدرب الصربي حال فسخ التعاقد، لتجنب تعرض الزمالك لأزمات أو قضايا جديدة مستقبلً.

في المقابل، تمسك حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بموقفه الرافض لأي وصاية على قرارات مجلس الإدارة، مؤكدًا أن إدارة النادي تعمل باستقلالية كاملة وأن جميع الملفات تُدار وفقًا للوائح والقوانين، دون تدخل من أي أطراف خارجية.

كما شهدت الجلسة التى انعقدت بين إدارة الزمالك ممثلة فى حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي حالة من الشد والجذب بعد ظهور أصوات تنادي بضرورة استمرار معتمد جمال فى قيادة فريق الزمالك الفنية فى قادم الأيام نظرا للأزمة المالية التى يمر بها النادي الأبيض عقب الإنتهاء من القضايا العالقة في الاتحاد الدولى لكرة القدم بموجب أحكام نهائية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الزمالك مرحلة مهمة استعدادًا للموسم الجديد، وسط ترقب جماهير القلعة البيضاء لما ستسفر عنه الأزمة، خاصة في ظل الحديث عن وجود خلافات في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإدارية والرياضية داخل النادي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة قد تحسم الموقف داخل الزمالك، سواء من خلال تهدئة الأجواء بين الأطراف المختلفة أو اتخاذ قرارات جديدة قد تعيد ترتيب المشهد الإداري داخل القلعة البيضاء.