هاني أبو ريدة: الزمالك الأكثر سدادًا للمستحقات المالية في اتحاد الكرة بـ70 مليون جنيه

أكد الإعلامي مينا ماهر، نقلًا عن تصريحات هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك كان أكثر الأندية سدادًا للمستحقات المالية لدى اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، بعدما دفع 70 مليون جنيه.

وأوضح أبو ريدة، حسب ما نشره مينا ماهر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن الزمالك استوفى جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة المبالغ المسددة يعود إلى أن العقود المسجلة للنادي داخل اتحاد الكرة صحيحة ومثبتة بشكل رسمي.

وأضاف أن استكمال هذه الإجراءات وسداد المستحقات جاء ضمن متطلبات الحصول على الرخصة، مؤكدًا أن الزمالك التزم بكافة الضوابط الخاصة بعملية التسجيل والترخيص.



