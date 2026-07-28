مصطفى عبدالخالق يشدد على ضرورة امتلاك الزمالك 51% من شركة الكرة

كشف مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن إنشاء شركة الكرة أصبح خطوة ضرورية للنادي، لكنه شدد على ضرورة أن يمتلك الزمالك 51% من أسهم الشركة مقابل 49% للمستثمر.

وأوضح عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية، أن المستثمر يجب أن يتولى إدارة جميع الأمور الرياضية داخل شركة الكرة، بعيدًا عن تدخل مجلس الإدارة، بما يضمن احترافية الإدارة وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن الحديث المستمر عن شركة الكرة جعل الجميع ينسى أزمات أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها أزمة أرض أكتوبر، وعدم إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.كما وجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مؤكدًا أنه حاول كثيرًا مساعدة الزمالك في حل أزماته، كما أشاد بدور ممدوح عباس، مطالبًا باستمرار دعمه للنادي خلال الفترة المقبلة.