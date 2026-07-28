محمد الجبالي : جون إدوارد وحسين لبيب يقودان ملف الكرة في الزمالك



أكد الناقد الرياضي محمد الجبالي أن ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة سيكون تحت إشراف مباشر من جون إدوارد بالتنسيق مع حسين لبيب، رئيس النادي، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل داخل قطاع الكرة والاستعداد للموسم الجديد.

وقال الجبالي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن لاعبي الزمالك حصلوا حتى الآن على نحو 68% من قيمة عقودهم، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لاستكمال صرف المستحقات المالية بما يساهم في الحفاظ على استقرار الفريق وتركيز اللاعبين.

وأضاف أن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تُعد خطوة تصب في مصلحة الكرة المصرية، موضحًا أن تطبيق هذا الأمر من المنتظر أن يبدأ اعتبارًا من الموسم المقبل، بما يمنح الأندية المصرية فرصًا أكبر للمشاركة القارية وتعزيز حضورها في المنافسات الأفريقية.