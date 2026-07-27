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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادًا للموسم الجديد.. جون إدوارد يُحدد الأربعاء موعدًا لانطلاق إعداد الزمالك

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

بدأ نادي الزمالك خطواته العملية للاستعداد للموسم الجديد، بعدما أخطر جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بموعد انطلاق فترة الإعداد، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وأبلغ جون ادوارد  نجوم الزمالك بداية فترة الإعداد يوم الأربعاء المقبل استعداد لإنطلاق الموسم الجديد

وجاء إخطار اللاعبين بموعد التجمع من أجل بدء البرنامج الإعدادي، الذي يتضمن خضوعهم للقياسات البدنية والفحوصات الطبية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية وفقًا للخطة التي سيضعها الجهاز الفني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتسعى إدارة الزمالك إلى توفير أفضل أجواء الإعداد للفريق، من خلال الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، بما يضمن تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل طموحات النادي للمنافسة على جميع البطولات.

نادي الزمالك جون إدوارد إدارة الزمالك الزمالك

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