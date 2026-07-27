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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: جون إدوارد يتعهد بسداد مستحقات المدرب الصربي والشرط الجزائي حال فشله

جون ادورد
جون ادورد
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تطور جديد داخل نادي الزمالك، يتعلق بملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ظل استمرار حالة الجدل بشأن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "جون إدوارد يتعهد بسداد مستحقات المدرب الصربي للزمالك والشرط الجزائي أيضًا في حالة فشله."

وتأتي تصريحات الدردير في وقت لم يحسم فيه الزمالك حتى الآن موعد انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، رغم اقتراب انطلاق منافسات موسم 2026-2027، وسط استمرار عدم الاستقرار فيما يخص الجهاز الفني والاستعدادات للموسم المقبل.

ويثير تأخر تحديد موعد بدء الإعداد العديد من علامات الاستفهام، خاصة مع تحركات المنافسين، حيث بدأ الأهلي بالفعل فترة الإعداد وخاض أولى مبارياته الودية، بينما دخل بيراميدز معسكره التحضيري في تركيا استعدادًا للموسم الجديد.

وفي المقابل، يترقب لاعبو الزمالك والجماهير الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق التدريبات، في ظل ضيق الوقت قبل بداية الموسم، وهو ما يضع الجهاز الفني المنتظر أمام تحدٍ كبير لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات.

جون ادورد الزمالك المدير الفني الموسم الجديد

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