مبابي: لن أضع وشمًا.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته في الملعب

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، أنه لا يفكر في وضع أي وشم على جسده، مشددًا على أن ما يهمه هو الإرث الذي سيتركه داخل المستطيل الأخضر، وليس مظهره الخارجي.

وخلال حديثه عن فكرة الوشوم، قال مبابي: "لا أعتقد أنني سأضع وشمًا يومًا ما.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته داخل الملعب، لا بما هو مرسوم على جسدي."

وتعكس تصريحات قائد منتخب فرنسا فلسفته في التركيز على الإنجازات الرياضية، حيث يرى أن الأداء والنجاحات الكروية هي ما يبقى في ذاكرة الجماهير، بعيدًا عن المظاهر الشخصية.

ويواصل مبابي مسيرته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بعدما حقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ويطمح إلى إضافة المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بصمته الحقيقية ستكون بما يقدمه فوق أرضية الملعب.