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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
خالد يوسف

في خطوة تاريخية تعزز نهضة الموصلات الحديثة، أطلقت وزارة النقل التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من "مونوريل شرق النيل" أمام الجمهور، ليكتمل بذلك شريان الأمل العصري كاملاً من محطة "الاستاد" بمدينة نصر وحتى "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عابراً 35 محطة ليربط قلب القاهرة بالجمهورية الجديدة في رحلة ذكية، آمنة، وسريعة تُعيد رسم مفهوم التنقل اليومي.

خريطة خطوط المونوريل

يعتمد المشروع على التشغيل الكهربائي، كما يرتبط بشبكة متكاملة من وسائل النقل، تشمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع، ما يسهل انتقال الركاب بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

ويتألف مشروع المونوريل من خطين رئيسيين يمتدان لمسافة تقارب 100 كيلومتر، ويشملان مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر ويضم 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومتر ويضم 13 محطة.

خريطة مونوريل شرق النيل

يربط مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة، ويمر بعدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع توفير محطات تبادل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، وتشمل محطات الخط:

استاد القاهرة.

هشام بركات.

جامعة الأزهر.

الحي السابع.

المشير أحمد إسماعيل.

جيهان السادات.

المشير طنطاوي.

وان ناينتي.

المستشفى الجوي.

النرجس.

المستثمرين.

اللوتس.

جولدن سكوير.

بيت الوطن.

مسجد الفتاح العليم.

الحي السكني الثاني R2.

حي المال والأعمال.

مدينة الفنون والثقافة.

الحي الحكومي.

مسجد مصر.

مدينة العدالة.

محطات المونوريل الجديدة

تغطي محطات المونوريل الجديدة عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى، بداية من مدينة نصر والمهندسين وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة أكتوبر الجديدة.

ويخدم المونوريل مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، مع توفير ربط مباشر بشبكة النقل الجماعي الحديثة، وتضم محطات الخط:

وادي النيل.

الطريق الدائري.

المريوطية.

المنصورية.

طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

هايبر وان.

جهينة.

هيئة المجتمعات العمرانية.

الحصري.

دار الفؤاد.

المنطقة الصناعية.

القطار السريع.

أكتوبر الجديدة.

سعر تذكرة محطات المونوريل الجديدة

وعن سعر تذكرة محطات المونوريل الجديدة، فمع بدء التشغيل التجريبي ثم التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الذي يمتد من محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم تطبيق نظام جديد لتحديد أسعار التذاكر يعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب خلال الرحلة.

وتم تقسيم مسار المونوريل إلى مناطق، وتختلف قيمة التذكرة وفقًا لعدد المحطات المستخدمة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ـ تبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا للرحلات التي تصل إلى 5 محطات ضمن منطقة واحدة.

ـ فيما تصل قيمة التذكرة إلى 40 جنيهًا للرحلات التي تمتد حتى 10 محطات ضمن منطقتين.

ـ وتبلغ تذكرة المونوريل 55 جنيهًا للرحلات التي تصل إلى 15 محطة ضمن 3 مناطق.

ـ بينما تبلغ قيمة الرحلة الكاملة على خط المونوريل من مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة 80 جنيهًا، وتشمل 22 محطة.

ـ يحصل كبار السن فوق 60 عامًا وذوو الهمم على تخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة، فتبدأ أسعار الرحلات لهذه الفئات من 10 جنيهات فقط للمنطقة الأولى، بينما تصل القيمة القصوى للتذكرة في حالة استخدام الخط بالكامل إلى 40 جنيهًا.

كما وفرت منظومة المونوريل الجديدة عددًا من أنظمة الاشتراكات المخصصة للركاب المنتظمين، وخاصة العاملين والموظفين الذين يعتمدون على المونوريل بشكل يومي في التنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل الاشتراكات:

ـ اشتراكًا أسبوعيًا يبدأ من 140 جنيهًا ويتيح 14 رحلة.

ـ اشتراكًا شهريًا يبدأ من 600 جنيه ويمنح صاحبه 60 رحلة صالحة لمدة شهرين.

ـ اشتراكًا ربع سنوي بقيمة تبدأ من 1800 جنيه ويتيح 180 رحلة صالحة لمدة 6 أشهر.

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