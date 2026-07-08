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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب المونوريل.. غلق شارع 26 يوليو القادم من ميدان لبنان

المونوريل
المونوريل
مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال رفع كمر خرسانى وتركيب بلاطات خرسانية ضمن أعمال محطة مونوريل وادى النيل خط (وادى النيل – 6 أكتوبر) ، مما يستلزم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان إتجاه كوبرى 15 مايو لمدة (4 أشهر) إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2026/7/10م م وحتى إنتهاء فترة الأعمال .

الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :


 حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15مايو تقوم بالدخول يساراً إلى مسار التحويلة المرورية المستحدثة بطول (120 متر) داخل منطقة أعمال محطة مونوريل وادى النيل والعودة للطريق الأصلى مرة أخرى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية مونوريل وادى النيل

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