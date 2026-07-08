بلتاجي يطالب بتحرك رسمي أمام الاتحاد الدولي لحفظ حقوق منتخب مصر

تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على حقوق المنتخب الوطني، في ضوء ما تعرض له من تجاوزات تحكيمية وتنظيمية خلال منافسات كأس العالم، مطالبًا بتحرك رسمي وقانوني للدفاع عن حقوق مصر أمام الجهات الرياضية الدولية.

وأكد بلتاجي في بيان له اليوم، أن الجماهير المصرية تابعت بقلق بالغ الوقائع التي صاحبت مباريات المنتخب الوطني، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل بشأن بعض القرارات التحكيمية والإجراءات التنظيمية، مشددًا على أن حماية حقوق المنتخبات الوطنية مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا سريعًا وفقًا للوائح والقوانين الدولية.

الدفاع عن حقوق المنتخب المصري لا يقتصر على الجانب الرياضي

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدفاع عن حقوق المنتخب المصري لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، وإنما يعكس مكانة الدولة المصرية وحرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في المنافسات الدولية، وهو ما يستوجب استنفاد جميع المسارات القانونية والرسمية للحفاظ على حقوق المنتخب.

وطالب بلتاجي الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع هذه الوقائع، والكشف عما إذا كانت قد تقدمت باعتراضات أو شكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الرياضية المختصة للمطالبة بالتحقيق فيما حدث.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية

كما دعا إلى عرض خطة الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والرياضية اللازمة للدفاع عن حقوق المنتخب الوطني واستردادها وفقًا للوائح المنظمة.

وشدد النائب محمد بلتاجي على أن الحفاظ على حقوق منتخب مصر يمثل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تكفل حماية حقوق الرياضة المصرية وصون مكانة الدولة في المحافل الدولية.