قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يشعل الميركاتو في الدوري السعودي
انتهاكات غاشمة.. السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
جاسم محمد: فجوة العلاقات بين ضفتي الأطلسي ما زالت قائمة رغم زيادة الإنفاق العسكري
الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك
بمساعدة شقيقته.. القبض شخص تعدى على زوجته بالضرب والسحل في الغربية
50 عاما على العلاقات الدبلوماسية.. تفاصيل لقاء عبد العاطي ووزير خارجية سيشل
ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان.. وسنعتمد على سوريا في ملف حزب الله
تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
خالد الدرندلي: ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر بعد العودة من كأس العالم 2026
وزير خارجية ألمانيا: على إيران أن تدرك ضرورة إجراء مفاوضات جادة
هل يمكن تشغيل محل مرخص دون إخطار الضرائب؟.. القانون يجيب
ضحية جديدة في المونديال.. منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بلتاجي يطالب بتحرك رسمي أمام الاتحاد الدولي لحفظ حقوق منتخب مصر

النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
حسن رضوان

تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على حقوق المنتخب الوطني، في ضوء ما تعرض له من تجاوزات تحكيمية وتنظيمية خلال منافسات كأس العالم، مطالبًا بتحرك رسمي وقانوني للدفاع عن حقوق مصر أمام الجهات الرياضية الدولية.

وأكد بلتاجي في بيان له اليوم،  أن الجماهير المصرية تابعت بقلق بالغ الوقائع التي صاحبت مباريات المنتخب الوطني، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل بشأن بعض القرارات التحكيمية والإجراءات التنظيمية، مشددًا على أن حماية حقوق المنتخبات الوطنية مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا سريعًا وفقًا للوائح والقوانين الدولية.

الدفاع عن حقوق المنتخب المصري لا يقتصر على الجانب الرياضي

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدفاع عن حقوق المنتخب المصري لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، وإنما يعكس مكانة الدولة المصرية وحرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في المنافسات الدولية، وهو ما يستوجب استنفاد جميع المسارات القانونية والرسمية للحفاظ على حقوق المنتخب.

وطالب بلتاجي الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع هذه الوقائع، والكشف عما إذا كانت قد تقدمت باعتراضات أو شكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الرياضية المختصة للمطالبة بالتحقيق فيما حدث.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية

كما دعا إلى عرض خطة الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والرياضية اللازمة للدفاع عن حقوق المنتخب الوطني واستردادها وفقًا للوائح المنظمة.

وشدد النائب محمد بلتاجي على أن الحفاظ على حقوق منتخب مصر يمثل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تكفل حماية حقوق الرياضة المصرية وصون مكانة الدولة في المحافل الدولية.

وزير الشباب والرياضة النائب محمد بلتاجي مجلس النواب كأس العالم المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقرير عبري: طبيب إسرائيلي أنقذ حياة أردوغان بموافقة نتنياهو ورئيس الموساد

الدفاع المدني يعثر على مال وذهب خلال انتشال شهداء جنوبي غزة

الدفاع المدني يعثر على مبالغ مالية وذهب خلال انتشال شهداء جنوبي غزة

ترامب

ترامب يلوّح بإعادة فرض حصار بحري على إيران ويهدد بضرب بنيتها التحتية والسيطرة على جزيرة خارك

بالصور

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

غضب الشمس

غضب الشمس يقترب.. عاصفة حارة قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد