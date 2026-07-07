ليلى علوي: كل الفخر بالمنتخب المصري في كأس العالم| خاص

أعربت النجمة ليلى علوي عن فخرها بما يقدمه المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وتمنت الفوز على بطل العالم منتخب الأرجنتين.



وأكدت في تصريح خاص أنها دائما ما تساند المنتخب الوطني، مشددة على أن ما قدمه لاعبي الفراعنة في المونديال أمر يدعو للفخر.



وأطلت ليلى علوي مساء أمس في العرض الخاص لفيلمه الأحدث “ابن مين فيهم”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يلتقي بالمحامية الصارمة "ماجي"، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة خلال رحلة البحث عن ابنه، في عمل يناقش العلاقات الإنسانية والمسؤولية بأسلوب كوميدي.



أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.