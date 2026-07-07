إبراهيم فايق: مش عايز أشوف وش ميسي

عبر الإعلامي إبراهيم فايق عن غضبة من نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،متمنيا فوز منتخب مصر و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم فايق كاتبا:‏‏أول مرة في حياتي ابقى مش عايز اشوف وش ميسي.. يارب اكرمنا يارب وروحه بلدهم معيط.

واحرز منتخب مصر الهدف الاول في شباك الارجنتين من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.