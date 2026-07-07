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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة

اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

نجحت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في توفير التدخل الطبي اللازم للمواطن أ. ع (42عامًا)، وذلك بعد رصد فريق الرصد الإعلامي باللجنة لاستغاثته المنشورة على أحد المواقع الإخبارية، والتي ناشد خلالها مساعدته في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ بصره بعد تدهور حالته الصحية. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة في سرعة الرصد والاستجابة لاستغاثات المواطنين.

وفور رصد الاستغاثة، باشر فريق التدخل السريع باللجنة التنسيق الفوري مع جمعية "صناع الخير" للتنمية؛ حيث تم استقبال المواطن وإجراء المناظرة الطبية له بأحد المراكز الطبية التابعة للجمعية، وأثبتت الفحوصات إصابته بضمور في القرنية مع وجود سحابات وارتشاح بالعين اليُمنى، الأمر الذي استدعى التدخل بإجراء جراحة ترقيع قرنية بالعين اليمنى وفقًا للتوصية الطبية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات الطبية، أُجريت الجراحة بنجاح، لتنتهي رحلة من المعاناة مع ضعف الإبصار، ويبدأ المواطن مرحلة جديدة نحو استعادة قدرته على الرؤية والعودة إلى ممارسة حياته اليومية وأداء مهامه بصورة طبيعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياته ومستقبله.

سرعة التعامل مع هذه الحالة 

وتؤكد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أن سرعة التعامل مع هذه الحالة تأتي في إطار حرصها على رصد ما يُنشر عبر مختلف المنصات الإعلامية والتفاعل الفوري مع استغاثات المواطنين، والعمل على توفير التدخلات الطبية العاجلة بالتنسيق مع الجهات الشريكة.

ويأتي هذا التدخل في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها في دعم المنظومة الصحية، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الطبية والوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

كما أعربت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عن اعتزازها بالشراكة المثمرة مع جمعية صناع الخير للتنمية، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأسهمت في إنقاذ العديد من الحالات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين في مختلف المحافظات.

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