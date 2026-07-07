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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. صلاح يقود الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.
خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.
خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.

ويعوّل المنتخب المصري على خبرات قائده محمد صلاح، إلى جانب تألق الثلاثي إمام عاشور وهيثم حسن ومصطفى زيكو، في محاولة لتحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء منتخب الأرجنتين وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم.

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