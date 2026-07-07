لقطات من تحرك منتخب مصر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات لبعثة منتخب مصر أثناء تحركها إلى ملعب المباراة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

منتخب مصر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم، الثلاثاء 7 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة وتحقيق إنجاز جديد أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في دور المجموعات، وسط دعم جماهيري كبير وثقة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين.