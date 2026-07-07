آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

حسمت شبكة بي إن سبورت موقفها من إذاعة مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لتمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة اللقاء المرتقب عبر قناتها المفتوحة، في خطوة ينتظرها الملايين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أهم مبارياته في السنوات الأخيرة عندما يواجه نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، في أول ظهور للفراعنة بالدور الـ16 للمونديال، بعدما نجح الفريق في تجاوز دور الـ32 أمام أستراليا ومن قبلها مرحلة المجموعات وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بالبطولة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تقام مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره التاريخي وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وكان قد أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، مع حسم الوصافة بفارق الأهداف، ليواصل مشواره في النسخة الأولى من المونديال التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا وتشهد استحداث دور الـ32.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والأرجنتين متاحة عبر قناة beIN Sports FIFA World Cup المفتوحة، إلى جانب بثها على قنوات beIN Sports Max المخصصة لنقل منافسات كأس العالم، ما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة عبر القناة المفتوحة المخصصة للبطولة.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى علي محمد علي

عبر قناة beIN Sports MAX 1، بينما يعلق خليل البلوشي على اللقاء عبر قناة beIN Sports MAX 3.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تمتلك مهمة النقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.

كما قامت قناة "بي إن سبورت" بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عبر شاشة قناتها المفتوحة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل مباراة الفراعنة اليوم أمام الأرجنتين.

وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والمخصصة لنقل عدد مباريات كأس العالم، حيث تعمل القناة قبل المباراة بعشر دقائق وتغلق بعد المباراة مباشرة:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V / Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (أو تلقائي)