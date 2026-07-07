قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

حسمت شبكة بي إن سبورت موقفها من إذاعة مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لتمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة اللقاء المرتقب عبر قناتها المفتوحة، في خطوة ينتظرها الملايين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أهم مبارياته في السنوات الأخيرة عندما يواجه نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، في أول ظهور للفراعنة بالدور الـ16 للمونديال، بعدما نجح الفريق في تجاوز دور الـ32 أمام أستراليا ومن قبلها مرحلة المجموعات وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بالبطولة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين 

تقام مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره التاريخي وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وكان قد أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، مع حسم الوصافة بفارق الأهداف، ليواصل مشواره في النسخة الأولى من المونديال التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا وتشهد استحداث دور الـ32.

 القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين 

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والأرجنتين متاحة عبر قناة beIN Sports FIFA World Cup المفتوحة، إلى جانب بثها على قنوات beIN Sports Max المخصصة لنقل منافسات كأس العالم، ما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة عبر القناة المفتوحة المخصصة للبطولة.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى علي محمد علي 

عبر قناة beIN Sports MAX 1، بينما يعلق خليل البلوشي على اللقاء عبر قناة beIN Sports MAX 3.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تمتلك مهمة النقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 

تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.

كما قامت قناة "بي إن سبورت" بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عبر شاشة قناتها المفتوحة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل مباراة الفراعنة اليوم أمام الأرجنتين.

وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والمخصصة لنقل عدد مباريات كأس العالم، حيث تعمل القناة قبل المباراة بعشر دقائق وتغلق بعد المباراة مباشرة:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V / Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (أو تلقائي)

مباراة مصر والأرجنتين موعد مباراة مصر والأرجنتين القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين قناة بي إن سبورت المفتوحة تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ185 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

المزيد