تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

شهد سوق السيارات المصري انتعاشة ملحوظة خلال شهر يونيو 2026، بعدما سجلت تراخيص المركبات الجديدة ارتفاع كبير مقارنة بشهر مايو، في مؤشر يعكس تحسن حركة المبيعات وزيادة الإقبال على شراء السيارات بمختلف فئاتها.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، أن إجمالي المركبات "الزيرو" التي تم إصدار وثائق التأمين الإلزامي لها وترخيصها خلال يونيو 2026 بلغ 70,497 مركبة، بزيادة بلغت 25.58% مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح التقرير أن المركبات المرخصة توزعت وفقا لسنة الصنع إلى 1,058 مركبة موديل 2023، و1,727 مركبة موديل 2024، و9,714 مركبة موديل 2025، بينما استحوذت موديلات 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 49,261 مركبة، إلى جانب 8,737 مركبة موديل 2027.

وفيما يتعلق بسيارات الركوب الملاكي، بلغ عدد السيارات التي حصلت على وثائق التأمين الإلزامي وتم ترخيصها خلال يونيو 21,144 سيارة، مسجلة نمو طفيف بنسبة 1.13% مقارنة بشهر مايو.

وأشار التقرير إلى أن سيارات الملاكي توزعت بحسب سنة الموديل إلى 429 سيارة موديل 2023، و582 سيارة موديل 2024، و1,235 سيارة موديل 2025، بينما سجلت موديلات 2026 العدد الأكبر بإجمالي 13,117 سيارة، تلتها موديلات 2027 بعدد 5,781 سيارة.

وعلى صعيد ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2026، واصلت شيفروليه تصدرها للسوق بعدما سجلت 3,259 مركبة، فيما جاءت نيسان في المركز الثاني بإجمالي 2,158 مركبة، وحلت شيري ثالثا بعدد 1,446 مركبة.

واحتلت هيونداي المركز الرابع بعدد 1,332 مركبة، تلتها جيتور في المركز الخامس بإجمالي 1,198 مركبة، بينما جاءت إم جي سادسة بـ1,191 مركبة، ثم سوإيست في المركز السابع بـ1,129 مركبة.

واستكملت تويوتا قائمة الثمانية الأوائل بعدما سجلت 1,001 مركبة، وجاءت كيا في المركز التاسع بعدد 881 مركبة، فيما حلت مرسيدس-بنز في المركز العاشر بإجمالي 861 سيارة، لتختتم قائمة أكثر العلامات التجارية ترخيصا خلال شهر يونيو.