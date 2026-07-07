محمد العدل: في انتظار دموع ميسي الليلة مع خروج الأرجنتين

أعرب المنتج محمد العدل عن أمنيته بخروج منتخب الأرجنتين من كأس العالم، وذلك قبل مواجهة مصر المرتقبة، مشيرًا إلى دموع عدد من نجوم اللعبة بعد وداع البطولة، حيث كتب: "رأينا دموع مودريتش مع خروج كرواتيا، ورأينا دموع نيمار مع خروج البرازيل، ورأينا دموع كريستيانو رونالدو مع خروج البرتغال.. في انتظار دموع ميسي الليلة مع خروج الأرجنتين.. يارب ما تحرمنا من اللحظة دي".

منتخب مصر

وفي منشور آخر، وجه العدل رسالة دعم إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن الخلافات السابقة أصبحت من الماضي، وأن المرحلة الحالية تستوجب مساندة المنتخب بالكامل.

وقال محمد العدل: "شوف يا حسام يا حسن، اللي فات كوم واللي جاي كله كوم تاني، وإذا كان بينا زعل سابق.. فكل الزعل راح، وأنا كأهلاوي نسيت أي حاجة كانت مزعلانى منك.. إحنا ولاد النهارده، وأهلًا بيك بين إخواتك الأهلاوية مرة تانية"، في رسالة تعكس دعمه للجهاز الفني قبل المواجهة المهمة أمام الأرجنتين.