الأهلي يعلن التعاقد مع علي محمود لمدة 5 مواسم قادمًا من إنبي

أعلن النادي الأهلي رسميًا التعاقد مع لاعب الوسط علي محمود قادمًا من نادي إنبي، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة، سواء المالية أو الإدارية، بالتنسيق مع مسؤولي نادي إنبي، ليصبح اللاعب أحدث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي انضمام علي محمود ضمن خطة الأهلي لتدعيم الفريق بعناصر شابة ومميزة، بما يواكب طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، تمهيدًا لبدء مشواره بقميص الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني.