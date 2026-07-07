قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حافلة منتخب مصر تغادر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
إهدار 4 ملايين جنيه .. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية
"النقل": دخول الأحواض 3-5-6 بميناء السخنة الخدمة وبدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو"
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إهدار 4 ملايين جنيه .. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن أزمة كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، مجرد مخالفة إدارية، بل تحولت إلى قضية إهدار للمال العام بعد أن كشفت التحقيقات عن توريدات لا تطابق سوى 48% من المواصفات المتفق عليها، رغم صرف ملايين الجنيهات عليها، لتقرر النيابة الإدارية إحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

ماذا حدث؟

وأمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، للمحاكمة التأديبية، بعدما أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما تسبب في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام.

وبدأت الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية، لتباشر التحقيقات التي قادها المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، حيث جرى الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، إلى جانب فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات.

وكشفت نتائج الفحص عن مفاجآت صادمة، إذ تبين أن الكشافات التي تم توريدها جاءت بمواصفات تقل كثيرًا عن المتفق عليها، حيث بلغت قدرة الكشاف 22.5 وات فقط بدلًا من 250 وات، فيما جاءت البطارية بقدرة 24 وات بدلًا من 42 وات، واللوح الشمسي بقدرة 22.5 وات بدلًا من 65 وات، وهو ما أكد عدم صلاحية تلك التوريدات لتحقيق الغرض الذي أُبرم العقد من أجله.

وأكدت التحقيقات أن عضوي لجنة التقييم الفني قبلا العطاء الفني للشركة الموردة رغم مخالفته للمواصفات، كما قام أحدهما بالتوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، الأمر الذي مهد لصرف مستحقات الشركة عن توريدات غير مطابقة، متسببًا في إهدار المال العام.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن تحرير محضر استلام صوري أثبت على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.

كما تبين أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي التابعة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، فضلًا عن توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام التنفيذ.

وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، إلى جانب تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام ومقدرات الدولة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الطاقة الشمسية إنارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

منتخب الأرجنتين

تشكيل الأرجنتين أمام مصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. ميسي يقود الهجوم

اسلام صادق

إسلام صادق: المنتخب الوطني يتأهب لكتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد

اقطاي

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يعلن ضم أقطاي عبد الله من انبي

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

المزيد