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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. اختتام التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات لطلاب الأزهر الوافدين والأجانب

فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «مواهب وقدرات»
فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «مواهب وقدرات»
محمد شحتة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأخير من التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" في موسمها الخامس تحت شعار "عطاء يتجدد"، وذلك للطلاب الوافدين الدارسين بجميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا).

جاء ذلك برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

اختتام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات لطلاب الأزهر الوافدين

وتضمنت الفعاليات مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملا، التي شارك فيها نحو ٢٦ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها كل من الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. 


وعقب انتهاء التصفيات، سيُعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة، بإجمالي جوائز مالية قدرها ١.٠٢٧.٥٠٠ جنيه مصري (مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه)، تُمنح لعدد ١٧٠ فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما سيُنظم المركز حفلًا لتكريم الفائزين، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، والسفراء، والوزراء، والشخصيات العامة رفيعة المستوى.

وتأتي هذه المسابقات في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب الوافدين وتشجيعهم على اكتشاف وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، بما يشمل حفظ القرآن الكريم وتلاوته، والإنشاد، والرسم، والزخرفة، وغيرها من الفنون. ويؤكد الأزهر من خلال هذه الفعاليات اهتمامه ببناء شخصية الطالب الوافد بصورة متكاملة، حيث لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي فحسب، بل يمتد إلى رعاية المواهب وصقلها وتوفير البيئة المناسبة لإبرازها وتنميتها.

مواهب وقدرات اختتام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات لطلاب الأزهر الوافدين مسابقة مواهب وقدرات الأزهر طلاب الأزهر الوافدين

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