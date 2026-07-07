قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصر الإليزيه: ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء التوجه للقاء الرئيس السوري
جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح.. روشتة برلمانية لإنهاء أزمة إيجار أراضي الأوقاف
مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب
انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة
محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت
الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب
لقطات من الانفجار الذي حدث بدمشق لحظة زيادة ماكرون
أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع
الأرصاد تحذر: الطقس اليوم شديد الحرارة وأمواج البحر مضطربة
الأمير الخفي للفراعنة.. كيف تحول إمام عاشور إلى كلمة السر في إنجاز مصر التاريخي بالمونديال؟
وزير السياحة والآثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير
زيادة دعم الخبز والتموين إلى 178 مليار جنيه.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش خطورة الشائعات على استقرار المجتمع

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش خطورة الشائعات على استقرار المجتمع اليوم
ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش خطورة الشائعات على استقرار المجتمع اليوم
إيمان طلعت

يستأنف ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر الشريف، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فعالياته الأسبوعية اليوم، تحت عنوان: "خطورة الشائعات على استقرار المجتمع..رؤية إسلامية"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الشيخ أيمن  عبد الغني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، كل من؛ د. محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، د. ربيع الغفير، اأستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار  كمال نصر الدين، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، وآيات من الذكر الحكيم وفضيلة الشيخ سيد عبد الكريم الغيطاني، وفاصل من الابتهالات والأدعية النبوية مع فضيلة الشيخ أحمد علي الطنطاوي.

خطورة الشائعات على استقرار المجتمع 

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة"، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعًا عريضًا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

وأشار إلى أنه مع اختيار العناوين يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وعليه يتم اختيار التخصصات والقامات سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أم كبار العلماء والخبراء في مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها، حسب الموضوع الذي يتم مناقشته.

جدير بالذكر أن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الشيخ أيمن  عبد  الغني وكيل الأزهر الشريف، حيث كان بمسمى "شبهات وردود" وتم تغييره لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، بعد نجاحه طوال شهر رمضان والذي كان يعقد يوميًا عقب صلاة التراويح، ويتناول هذا الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن، والعالَمَين العربي والإسلامي. 

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الأزهر استقرار المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تأجيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

حسام داغر

حسام داغر يكشف مفاجأة عن الراحلة دلال عبد العزيز

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: سعدت بارتباط الجمهور بعلاقة طارق وإلهام فى ورد على فل وياسمين.. خاص

بالصور

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

5 مخاطر يتسبب بها اتساخ سابرنتينة التكييف.. احذر من تجاهلها

تكييف السيارة
تكييف السيارة
تكييف السيارة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد