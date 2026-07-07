قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

46 سؤال بـ60 درجة|توضيح عاجل بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الشعبة العلمية ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 يوم الخميس القادم الموافق 9 يوليو 2026 

 امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن  امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد

 وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 
امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 امتحان الفيزياء امتحان الفيزياء ثانوية عامة ثانوية عامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع صيدلانية في حادث تصادم سيارتها مع ملاكي في سفاجا

أرشيفية

بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة رجل أعمال وتقطيع جثمانه بالتجمع

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 57 متهما بخلية النزهة.. السبت

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد